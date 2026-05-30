Sono stati annunciati i gironi delle discipline di squadra ai Giochi del Mediterraneo 2026, che si terranno a Taranto. La fase preliminare prevede competizioni tra diverse nazioni suddivise in gruppi. Le partite si svolgeranno in varie strutture della città e delle aree limitrofe. La manifestazione coinvolge numerose discipline sportive, con le squadre che si preparano per le gare ufficiali previste nel calendario. La fase a gironi rappresenta l’inizio delle competizioni ufficiali.

I XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 entrano nella fase decisiva. Nell’Aula Magna del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari si è svolta la cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi dei principali sport di squadra che animeranno la manifestazione dal 21 agosto al 3 settembre prossimi. Tra i gironi più attesi figura quello della pallanuoto maschile Under 21, dove l’Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Spagna, Francia, Turchia e Bosnia-Erzegovina. Nel girone A spazio invece a Grecia, Serbia, Montenegro e Slovenia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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Giochi del Mediterraneo 2026, definiti i gironi degli sport di squadra

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