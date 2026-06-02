Sonia Pallai ha iniziato ufficialmente il suo incarico come nuova direttrice della Fondazione Turismo. Da ieri, ha preso in carico le responsabilità legate alla gestione della Destination Management Organization. Il suo primo compito è stato esaminare il programma di Natale, che rappresenta una delle principali iniziative in corso. Pallai si è subito messa al lavoro, coordinando le attività e le strategie legate alla promozione turistica.

Primo giorno di lavoro per Sonia Pallai, nuova direttrice della Fondazione Turismo. La manager scelta per gestire la sfida della Destination Management Organization da ieri è operativa a tutti gli effetti. Pallai, che in questa prima fase avrà un ufficio in Comune, tra i numerosi impegni da affrontare dovrà avviare immediatamente una programmazione per le prossime festività natalizie. "È una questione che affronteremo subito – conferma la direttrice della Fondazione Turismo –. Questa settimana, intanto, mi vedrò anche con l’assessore al turismo Beatrice Chelli e i dipendenti degli uffici comunali. Dalla prossima settimana inizieranno i colloqui con le persone che hanno superato la selezione dei curricula per l’assunzione di una figura amministrativa e una per il marketing. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pallai subito al lavoro. Il primo esame per la Dmo è il programma di Natale

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