A 24 ore dalle elezioni Cristillo già è al lavoro | Il programma dei cento giorni sarà il primo impegno

Da casertanews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 24 ore dal voto, Cosimo Cristillo ha annunciato che il primo impegno sarà il programma dei cento giorni. La lista ‘Portico in Comune’ ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni amministrative e ha portato Cristillo alla guida del Comune di Portico di Caserta.

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La lista ‘Portico in Comune’ conquista una vittoria schiacciante alle elezioni amministrative e porta Cosimo Cristillo alla guida del Comune di Portico di Caserta. Un risultato netto, che apre una nuova fase per il paese e affida alla nuova amministrazione il compito di tradurre immediatamente in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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