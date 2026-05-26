A 24 ore dalle elezioni Cristillo già è al lavoro | Il programma dei cento giorni sarà il primo impegno
A 24 ore dal voto, Cosimo Cristillo ha annunciato che il primo impegno sarà il programma dei cento giorni. La lista ‘Portico in Comune’ ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni amministrative e ha portato Cristillo alla guida del Comune di Portico di Caserta.
La lista ‘Portico in Comune’ conquista una vittoria schiacciante alle elezioni amministrative e porta Cosimo Cristillo alla guida del Comune di Portico di Caserta. Un risultato netto, che apre una nuova fase per il paese e affida alla nuova amministrazione il compito di tradurre immediatamente in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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