La Dmo prende forma Pallai al lavoro da giugno Programmazione e budget

Da giugno, un nuovo progetto legato alla promozione turistica di Montecatini Terme ha preso avvio, con la programmazione e il budget già definiti. La Fondazione Turismo si prepara a lanciare iniziative di comunicazione mirate, destinate a rafforzare la presenza della località sia sul mercato italiano sia internazionale. L’obiettivo è promuovere e vendere la destinazione attraverso azioni di marketing specifiche, con un impegno concreto in questa fase iniziale.

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