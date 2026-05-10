La Dmo prende forma Pallai al lavoro da giugno Programmazione e budget
Da giugno, un nuovo progetto legato alla promozione turistica di Montecatini Terme ha preso avvio, con la programmazione e il budget già definiti. La Fondazione Turismo si prepara a lanciare iniziative di comunicazione mirate, destinate a rafforzare la presenza della località sia sul mercato italiano sia internazionale. L’obiettivo è promuovere e vendere la destinazione attraverso azioni di marketing specifiche, con un impegno concreto in questa fase iniziale.
Montecatini Terme, 10 maggio 2026 – La Fondazione Turismo è pronta ad accendersi per promuovere e vendere Montecatini Terme in Italia e nel mondo, attraverso nuove azioni di promozione. Sarà operativa dal primo giugno Sonia Pallai, nuovo direttore dellaDmo che entra così nel vivo del suo funzionamento, in attesa della conclusione della procedura di assunzione di un addetto marketing e di un impiegato amministrativo. Pallai, in queste settimane, è già tornata alcune volte in città. “Sto prendendo casa a Montecatini – racconta – e ho avuto alcuni incontri con il Comune e il presidente della Fondazione. Abbiamo deciso che entrerò in servizio dal primo giugno.🔗 Leggi su Lanazione.it
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