Palio i momenti magici L’urlo di Santa Maria il carattere di San Luca e la gioia dei ragazzi

Durante il Palio, si sono vissuti momenti intensi: l’urlo di Santa Maria, il carattere deciso di San Luca e la gioia tra i giovani partecipanti. Le contrade hanno mostrato il loro impegno, con sforzi quotidiani e settimane di preparazione. Le gare sono state caratterizzate da scontri serrati e da emozioni palpabili, con i ragazzi che hanno esultato al termine delle corse. La manifestazione ha riunito gli appassionati in un clima di festa e competizione.

Il Palio, si sa, regala sempre grandi storie e mette in mostra il certosino lavoro e la passione che, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese contraddistingue ogni contrada. Va in archivio l’edizione del 2026 che ha regalato momenti di rabbia, delusione, gioia e felicità, con in mezzo un pizzico di tensione che non manca mai. Come quella vista durante la gara degli asini, dopo le numerose partenze false in piazza Ariostea e il piccolo infortunio dello staffiere di San Luca, Diego del Duca Denis su Zucchero della Lomellina. Il quale, dopo essersi ripreso, ha comandato dall’inizio alla fine la corsa e portato in trionfo i rosso-verdi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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