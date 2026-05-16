La Festa della Croce, celebrata a Santa Lucia, rappresenta un momento di grande significato per i contadini del luogo. Silvana e Maria ricordano i preparativi che cominciavano già un anno prima, sottolineando come questa ricorrenza unisse aspetti di fede e socialità. Per loro, si tratta di uno dei momenti più belli della vita, un’occasione in cui si sentivano vicini tra loro e con il Signore, con la speranza che arrivassero salute e buoni raccolti.

"I preparativi iniziavano già l’anno prima. Per noi contadini la Festa della Croce era una festa speciale che univa la socialità alla fede, con la speranza che il Signore garantisse a tutti salute e raccolti". Le sorelle Silvana e Maria Mipatrini (95 e 92 anni) ricordano la Festa della Croce, che si svolge in questi giorni nel quartiere di Santa Lucia, con la stessa emozione di ieri. Davanti ai loro occhi ci sono le foto in bianco e nero di quei tempi lontani, quando, ragazze, andavano in processione e salivano a piedi sul Monte Pulito lungo le stradine di campagna, illuminate dalle lampade a petrolio. "La sera prima - raccontano (con loro ci sono la figlia di Silvana, Rita Mariucci, e la nuora di Maria, Marina Palazzetti) – si andava a raccogliere i fiori nei campi e nella Villa di Spagnoli per fare le infiorate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santa Lucia, la Festa della Croce. Silvana e Maria: "Che emozione! Uno dei momenti più belli della vita"

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