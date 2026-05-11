Santa Maria pari di gioia Lazzeretto fermato sul 2-2

Nel match tra Santa Maria e Sporting Lazzeretto, il risultato è stato di 2-2. La partita si è conclusa con il pareggio dopo che Lazzeretto ha pareggiato sul 2-2. Durante l'incontro sono stati effettuati cambi tra il 60° e il 105°, con diversi giocatori che sono entrati in campo nel corso del secondo tempo e ai supplementari. La formazione di Santa Maria ha schierato diversi titolari, tra cui Pantini e Cerboni, mentre Lazzeretto ha risposto con sostituzioni strategiche.

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