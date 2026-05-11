Santa Maria pari di gioia Lazzeretto fermato sul 2-2
Nel match tra Santa Maria e Sporting Lazzeretto, il risultato è stato di 2-2. La partita si è conclusa con il pareggio dopo che Lazzeretto ha pareggiato sul 2-2. Durante l'incontro sono stati effettuati cambi tra il 60° e il 105°, con diversi giocatori che sono entrati in campo nel corso del secondo tempo e ai supplementari. La formazione di Santa Maria ha schierato diversi titolari, tra cui Pantini e Cerboni, mentre Lazzeretto ha risposto con sostituzioni strategiche.
SANTA MARIA 2 SPORTING LAZZERETTO 2 SANTA MARIA: Pantini, Di Falco (60’ Policicchio) Cerboni, Nardini (90’ Antonini) Fiorini, Mori, Bruni (105’ Querci) Garofalo (77’ Polli) Carraro, Bosco, Serino. A disp.: Cenci, Salvadori, Ciampi, Governi, Tofani. All.:Tamburini. SPORTING LAZZERETTO: Giannangeli, Koceku, Kercuku, Viti, Testa, Zapparata (20’ Papini) Masha (46’ Perri) Zingarello (91’ Guidi) Benelli, Parrino, Wajid. A disp.:Biondi, Morelli, Giacalone, Papini, Ammazzini. All.:Marchi. Arbitro: Andrea Finoia di Firenze. Marcatori: 35’ Cerboni (rig.) 53’ Perri, 83’ Carraro, 85’ Wajid. Una partita equilibrata, che non ha lesinato emozione ai presenti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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