Palinsesto Rai 2 giugno stop a Balivo e L'Eredità | quali programmi saltano per gli speciali con Sergio Mattarella

Notizia in breve

Il palinsesto di Rai 2 è stato modificato il 2 giugno per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Le trasmissioni di giornata, tra cui Balivo e L’Eredità, sono state sospese. Al loro posto, sono stati programmati speciali dedicati a Sergio Mattarella. La programmazione regolare di Rai 1 è stata anch’essa rivista, con alcune dirette e programmi sostituiti da contenuti celebrativi o repliche.