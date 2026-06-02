Palinsesto Rai 2 giugno stop a Balivo e L'Eredità | quali programmi saltano per gli speciali con Sergio Mattarella
Il palinsesto di Rai 2 è stato modificato il 2 giugno per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Le trasmissioni di giornata, tra cui Balivo e L’Eredità, sono state sospese. Al loro posto, sono stati programmati speciali dedicati a Sergio Mattarella. La programmazione regolare di Rai 1 è stata anch’essa rivista, con alcune dirette e programmi sostituiti da contenuti celebrativi o repliche.
Oggi 2 giugno Rai 1 si rivoluziona per gli 80 anni della Repubblica. Saltano le dirette di Storie Italiane, La volta buona (in onda "best of") e L’Eredità. Spazio alla parata dei Fori Imperiali, al dialogo di Mattarella con i giovani e alla grande serata evento dal Quirinale in prime time. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Quali programmi di Rai 2 verranno cancellati per il Giro d’Italia? Come cambia il palinsesto, stop a Ore 14Durante il Giro d’Italia 2026, Rai 2 apporterà modifiche al suo palinsesto per seguire la corsa, sospendendo temporaneamente la programmazione di Ore...
Cambia il palinsesto Rai per la morte di Gino Paoli: cancellati programmi per l’omaggio al cantanteLa Rai ha modificato il proprio palinsesto in occasione della scomparsa di Gino Paoli.
Temi più discussi: La festa del 2 giugno in tv e in streaming: programmazione Rai e RaiPlay; Rai per la Festa della Repubblica; Rai 1 cambia palinsesto per la Festa della Repubblica: stop a La Volta Buona, L’Eredità salta e spazio agli 80 anni dal Referendum; Festa della Repubblica, il 2 giugno cambia il palinsesto di Rai1: parata e serata evento con Mattarella al Quirinale.
Dal daytime alla prima serata: Storie al Bivio di Sera, il programma condotto da Monica Setta, arriva su Rai 2 per tutta l’estate, dal 9 giugno al 4 agosto. Un nuovo slot serale per il format che amplia così la sua presenza in palinsesto. #MonicaSetta #StorieAlBi facebook
Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) / Posts / X x.com
Storie Italiane, Eleonora Daniele cancellata (con Marco Liorni): come cambia il palinsesto di Rai 1Palinsesti Rai oggi 2 giugno, cosa cambia su Rai 1 per la Festa della Repubblica: Balivo in versione special, stop a L'Eredità e tutti i cambi di programmazione. libero.it
Un ampio palinsesto per la ricorrenza, in occasione degli 80 anni dallo storico referendumLa programmazione Rai del 2 giugno 2026: ecco quali programmi radio e tv la dedica alla Festa della Repubblica italiana. gazzetta.it