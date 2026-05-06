Durante il Giro d’Italia 2026, Rai 2 apporterà modifiche al suo palinsesto per seguire la corsa, sospendendo temporaneamente la programmazione di Ore 14. La copertura televisiva sarà molto estesa, con tutte le ventuno tappe trasmesse in diretta, a partire da venerdì 8 maggio fino a domenica 31 maggio. La programmazione abituale di Rai 2 subirà variazioni per consentire un’ampia visibilità alle tappe della corsa ciclistica.

Il Giro d’Italia 2026 godrà di una vastissima copertura televisiva sulle reti Rai, tenendo compagnia a tutti gli appassionati fin dal primo chilometro di tutte le ventuno tappe in programma da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio. Il network pubblico ha svelato il proprio palinsesto, che sostanzialmente non cambia rispetto agli ultimi anni: Giro Mattina un’ora prima del via di ogni frazione (si tratta di un programma di approfondimento, su RaiSportHD), la diretta della tappa (fino alle ore 14.00 su RaiSportHD, poi ci si trasferirà su Rai 2), il Processo alla Tappa subito dopo il traguardo (sempre su Rai 2, fino alle ore 18.00). La seconda rete sarà dunque ampiamente coinvolta e verrà occupata per buona parte della giornata per lasciare spazio alla Corsa Rosa, dunque il palinsesto sarà ampiamente rivoluzionato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quali programmi di Rai 2 verranno cancellati per il Giro d’Italia? Come cambia il palinsesto, stop a Ore 14

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