Cambia il palinsesto Rai per la morte di Gino Paoli | cancellati programmi per l'omaggio al cantante
La Rai ha modificato il proprio palinsesto in occasione della scomparsa di Gino Paoli. Per il 25 e 26 marzo sono stati programmati approfondimenti, tra documentari, concerti e materiale televisivo inedito, tutti dedicati al cantautore genovese. La programmazione speciale sostituisce alcune trasmissioni ordinarie per rendere omaggio alla figura artistica di Paoli.
Rai Storia modifica il palinsesto per ricordare Gino Paoli: programmazione speciale il 25 e 26 marzo con documentari, concerti e rarità televisive dedicate al cantautore genovese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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