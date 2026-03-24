Cambia il palinsesto Rai per la morte di Gino Paoli | cancellati programmi per l'omaggio al cantante

La Rai ha modificato il proprio palinsesto in occasione della scomparsa di Gino Paoli. Per il 25 e 26 marzo sono stati programmati approfondimenti, tra documentari, concerti e materiale televisivo inedito, tutti dedicati al cantautore genovese. La programmazione speciale sostituisce alcune trasmissioni ordinarie per rendere omaggio alla figura artistica di Paoli.