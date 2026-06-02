Palestra di sogni per Italia e Inter | Un grande club? Mi sento pronto

Un calciatore ha dichiarato di sentirsi pronto per far parte di una grande squadra, sottolineando la sua fiducia e preparazione. La sua corsa, accompagnata da una tecnica brillante, continua a progredire, passando da un passato recente a un futuro che vede molte possibilità. La sua determinazione si fa notare mentre si concentra sui prossimi obiettivi, senza indicare ancora dettagli specifici su eventuali trasferimenti o contratti.

Con la sua corsa straripante, sempre accompagnata da una tecnica che luccica, Marco Palestra viaggia veloce dal recente passato a un futuro che promette tantissimo. A Cagliari ha fatto furore nell’ultima stagione: chiamato per palesi meriti in azzurro, ha poi preso parte alla sciagurata missione dei playoff Mondiali rivelandosi tra i pochi a non meritarsi l’eliminazione. Acqua passata, in ogni caso: la saetta lombarda di proprietà dell’ Atalanta è più che mai l’uomo del momento. Sia per l’azzurro – di fatto, a 21 anni, è tra i più esperti scelti dal ct Baldnini per le amichevoli di domani in Lussemburgo e di domenica in Grecia – sia per il mercato, con l’ Inter che lo punta per marcare ulteriore distacco con le avversarie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Temi più discussi: La falcata di Palestra, dal Cagliari alla Nazionale una stagione vissuta a cento all’ora: Qui sto vedendo un grandissimo gruppo, sapremo ripartire; Mi sono sempre sentito pronto per una big: Palestra non si nasconde e risponde alle voci sul mercato; Una palestra per il guru della marcia. L’omaggio di Quarto Oggiaro: Devo a lui ciò che sono diventato; Villa, a Brescia una seconda casa.

Mai visto il 99% degli interisti concordi sul prendere un giocatore, in questo caso Palestra. Penso siamo quasi tutti d'accordo. Dico quasi perché nell'Inter dei sogni di qualcuno probabilmente c'è qualcun altro (ride, ndr) x.com

Un tipo della mia palestra ha una Lamborghini Diablo VT 6.0, a quanto pare ne sono state prodotte solo circa 350. reddit

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