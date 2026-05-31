Alajbegovic ha dichiarato di sentirsi pronto per giocare in un grande club di Serie A, citando Inter, Napoli, Juventus e Roma come le principali squadre di livello. Ha espresso questa convinzione in un’intervista, senza specificare un trasferimento imminente. Il calciatore bosniaco si dice preparato a confrontarsi con i livelli più alti del campionato italiano.

di Stefano Cori Alajbegovic ha parlato del suo possibile approdo in Serie A, il bosniaco si sente pronto per giocare in un top club!. Kerim-Sam Alajbegovi?, attaccante classe 2007 del Salisburgo che si è messo in mostra sia con la squadra di club che con la nazionale bosniaca, ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro. Il 31 marzo con la sua Bosnia ha eliminato l’Italia dallo spareggio per accedere ai Mondiali e ha attirato l’attenzione di tantissimi club di Serie A. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER SONO PRONTO PER UN TOP CLUB “ In Serie A ci sono tante grandi squadre forti. Vedremo cosa succederà. Ma sì, lo ripeto: la Serie A mi piace. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Alajbegovic: «Inter, Napoli, Juve, Roma sono top club. Io mi sento pronto»

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Kerim Alajbegovic punta alla Serie A Inter, Napoli e Roma in corsa

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