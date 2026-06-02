Palazzolo sull' Oglio | Mercatini degli Hobbisti alla Darsena

Notizia in breve

A Palazzolo sull'Oglio, il Parco Fluviale G. Metelli ospiterà i Mercatini degli Hobbisti presso la Darsena. L’evento si svolgerà nel rispetto delle consuete modalità, offrendo esposizioni di artigianato e oggetti fatti a mano. La manifestazione è prevista come un appuntamento ricorrente, dedicato a espositori di settore e visitatori interessati. Le date e gli orari specifici non sono stati ancora comunicati.