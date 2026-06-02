Palazzolo sull' Oglio | Mercatini degli Hobbisti alla Darsena

Da bresciatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Palazzolo sull'Oglio, il Parco Fluviale G. Metelli ospiterà i Mercatini degli Hobbisti presso la Darsena. L’evento si svolgerà nel rispetto delle consuete modalità, offrendo esposizioni di artigianato e oggetti fatti a mano. La manifestazione è prevista come un appuntamento ricorrente, dedicato a espositori di settore e visitatori interessati. Le date e gli orari specifici non sono stati ancora comunicati.

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Il Parco Fluviale G. Metelli si prepara a rinnovare il suo tradizionale appuntamento con la creatività e l'artigianato. Ogni prima domenica del mese, dalle 10 alle 19.30, il vialetto principale dell'area verde si animerà grazie ai mercatini degli hobbisti, un'iniziativa che rientra nel più ampio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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