‘Palazzina Marfisa d’Este ed altre meraviglie’ | un evento all’insegna della storia con Francesco Scafuri e Marialucia Menegatti

Da ferraratoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 5 alle 17 si svolge nella Loggia degli Aranci della Palazzina Marfisa d'Este un evento pubblico e gratuito intitolato ‘Palazzina Marfisa d'Este ed altre meraviglie’. L'iniziativa prevede interventi di Francesco Scafuri e Marialucia Menegatti, e si concentra sulla storia e le caratteristiche della palazzina e di altri siti storici. L'evento si svolge in un luogo pubblico del centro storico e prevede un approfondimento storico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdì 5 alle 17 nella Loggia degli Aranci della Palazzina Marfisa d'Este (corso della Giovecca, 170), un evento pubblico e gratuito all'insegna della storia dal titolo ‘Palazzina Marfisa d'Este ed altre meraviglie’. Per raggiungere il luogo dell'evento è consentito anche l'accesso da via Saffi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Torna in scena ‘Musica a Marfisa d'Este’: le armonie al servizio della saluteRiprende la rassegna musicale ‘Musica a Marfisa d'Este’ che si svolge sotto la loggetta della palazzina Marfisa d'Este, situata in corso della...

Sulle tracce dei Duchi d’Este, aneddoti e meraviglie di una storia millenariaDa secoli, i palazzi, i personaggi e i monumenti di questa regione raccontano storie che risalgono ai tempi del Ducato.

Temi più discussi: Sabato 30 maggio alla Palazzina Marfisa d’Este concerto Musiche del barocco inglese; Palazzina Marfisa d’Este ed altre meraviglie: a Ferrara un evento all’insegna della storia con Francesco Scafuri e Marialucia Menegatti; Musei Civici aperti per il ponte del 2 giugno 2026.

Palazzina Marfisa d’Este ed altre meraviglie: a Ferrara un evento all’insegna della storia con Francesco Scafuri e Marialucia MenegattiVenerdì 5 giugno 2026 alle 17:00 nella Loggia degli Aranci della Palazzina Marfisa d'Este (Corso della Giovecca, 170) a Ferrara, evento pubblico e gratuito all'insegna della storia dal titolo Palazzi ... cronacacomune.it

RIAPERTA LA PALAZZINA MARFISA D’ESTE A FERRARA, LUOGO SIMBOLO DELLA CITTÀPalazzina Marfisa d’Este ha riaperto le porte al pubblico, restituendo a Ferrara uno dei suoi luoghi simbolo. Dopo un importante restauro strutturale e impiantistico, la storica dimora affacciata su ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web