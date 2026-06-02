‘Palazzina Marfisa d’Este ed altre meraviglie’ | un evento all’insegna della storia con Francesco Scafuri e Marialucia Menegatti

Notizia in breve

Venerdì 5 alle 17 si svolge nella Loggia degli Aranci della Palazzina Marfisa d'Este un evento pubblico e gratuito intitolato ‘Palazzina Marfisa d'Este ed altre meraviglie’. L'iniziativa prevede interventi di Francesco Scafuri e Marialucia Menegatti, e si concentra sulla storia e le caratteristiche della palazzina e di altri siti storici. L'evento si svolge in un luogo pubblico del centro storico e prevede un approfondimento storico.