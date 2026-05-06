Torna in scena ‘Musica a Marfisa d' Este’ | le armonie al servizio della salute

Riprende la rassegna musicale ‘Musica a Marfisa d'Este’ che si svolge sotto la loggetta della palazzina Marfisa d'Este, situata in corso della Giovecca 170 a Ferrara. L’evento propone concerti con l’obiettivo di utilizzare le melodie come strumento per promuovere la salute. La manifestazione ha ripreso le sue attività dopo una pausa, offrendo ancora una volta un programma di esibizioni dal vivo.

La rassegna concertistica ‘Musica a Marfisa d'Este’ torna in scena sotto la loggetta della palazzina Marfisa d'Este (corso della Giovecca 170, Ferrara). Il titolo ‘La musica abbraccia la salute’ vuole sottolineare il ruolo anche sociale e funzionale delle armonie musicali a sostegno alle persone.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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