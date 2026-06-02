Palazzi svelati 2026 successo per le visite in Regione

Notizia in breve

Palazzi Svelati 2026 ha riscosso successo nelle visite organizzate dalla Regione Liguria. Il presidente regionale ha espresso soddisfazione al termine delle visite al Palazzo della Regione in piazza De Ferrari. La manifestazione, promossa dall’ente, ha attirato numerosi visitatori, evidenziando l’interesse pubblico verso i luoghi storici della regione. I dettagli sulle modalità di partecipazione e le date delle prossime visite non sono stati comunicati.