palazzi aler interrogazione in regione

Un consigliere regionale ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione urgente riguardo alla situazione dei palazzi Aler a Sesto. La preoccupazione riguarda il degrado e i rischi che queste abitazioni comportano per i residenti. La questione viene sollevata in seguito alle segnalazioni di condizioni problematiche negli alloggi di edilizia pubblica nella zona.

Degrado e rischi per i residenti delle case popolari. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale Onorio Rosati, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente sulla situazione dell’edilizia pubblica sestese. Su segnalazione dell’Unione Inquilini, infatti, l’esponente di Avs, insieme al capogruppo del Movimento Cinque Stelle Nicola Di Marco, ha effettuato un sopralluogo nelle case Aler tra via Nino Bixio 52 e nella periferia di via Fratelli di Dio 175. "I lavori previsti dal piano triennale di manutenzione non sono ancora stati realizzati - la denuncia - Per questo verrà presentata una richiesta di accesso agli atti in Regione Lombardia per capire le ragioni dei ritardi e perché Aler Milano non sia ancora intervenuta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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