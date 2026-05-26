Palazzi Svelati 2026 i luoghi istituzionali di Genova aprono le porte in occasione del 2 Giugno

In occasione del 2 giugno e dell’80° anniversario della Repubblica, in Liguria si svolge l’iniziativa “Palazzi Svelati”. La manifestazione permette ai cittadini di visitare alcuni edifici istituzionali, tra cui il palazzo della Regione in piazza De Ferrari. L’evento si svolge il 2 giugno e coinvolge luoghi normalmente aperti solo in occasioni ufficiali o su prenotazione. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica, il 2 giugno torna “Palazzi Svelati”, l'iniziativa organizzata da Regione Liguria per aprire ai cittadini le porte di palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico, tra cui il palazzo della Regione in piazza De Ferrari.A partire da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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