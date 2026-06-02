Paestum in Fiore | dal 5 al 7 giugno la seconda edizione
Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, il Parco delle Mongolfiere di Capaccio Paestum ospita la seconda edizione della manifestazione Paestum in Fiore. La rassegna, dedicata al florovivaismo e alle attività all'aria aperta, si sviluppa per l'intero fine settimana proponendo un palinsesto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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