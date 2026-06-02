Padova stacca un orecchio a morsi al rivale | arrestato brasiliano

Un uomo di 39 anni, brasiliano, è stato arrestato a Padova dopo aver morso e staccato un orecchio a un rivale. È stato portato in questura, dove sono emersi precedenti penali per aggressioni in Toscana e a Milano.

PADOVA – Una lite al Portello nella mattinata di domenica 31 maggio tra un 39enne brasiliano e un padovano 53enne è terminata con un morso, sferrato dal primo al secondo, tanto forte da avergli staccato una parte dell’orecchio. L’aggressore è stato arrestato. L’episodio avviene poco prima di mezzogiorno all’altezza di un bar all’incrocio tra via del Portello e via Ognissanti. Lungo la strada passa il 39enne brasiliano, mentre il 53enne è seduto nel plateatico con altre persone. Il sudamericano indossa alcuni capi d’abbigliamento femminili e il padovano, vedendolo, lo insulta. L’altro reagisce, scoppia una lite, il 39enne bersaglio degli insulti rovescia tavolini e bicchieri: è il parapiglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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