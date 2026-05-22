Gli stacca un orecchio a morsi Lite per la droga 26enne arrestato

Mercoledì, gli agenti della polizia sono intervenuti in piazzale Marconi, nel centro storico di Reggio, dopo una segnalazione di una persona ferita. Sul posto hanno trovato un uomo con una ferita evidente all’orecchio, causata da un morso. La lite tra due persone era scoppiata in un’area vicino a un bar e si è verificata a causa di una discussione legata all’uso di droga. Un 26enne è stato arrestato in seguito all’intervento.

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In servizio nei pressi di un bar di piazzale Marconi, nella ’solita’ zona della stazione del centro storico di Reggio, mercoledì gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti dopo la segnalazione di una persona ferita. In effetti sul posto c’era un 44enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti e noto tossicodipendente, con una vistosa ferita all’orecchio sinistro, che era di fatto era praticamente staccato. Durante le prime fasi di intervento del 118, presente sul posto per le prime cure del caso, il soggetto, in palese stato di shock, riferiva di essere stato aggredito da un altro uomo al culmine di una lite scaturita per la consumazione di una dose di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli stacca un orecchio a morsi. Lite per la droga, 26enne arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, litiga con la moglie e stacca a morsi il dito a un passante: arrestato 26enneI Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino georgiano di 26 anni, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di... Reggio Emilia, litiga per la droga e gli stacca l'orecchioReggio Emilia, 21 maggio 2026 – Un servizio nei pressi di un bar di piazzale Marconi, nella “solita” zona della stazione del centro storico di Reggio... Cronaca dal fronte dei laureati 1? Parma, in una comunità per minori, un 17enne nigeriano, con precedenti per reati contro il patrimonio, ha aggredito un altro ragazzo, causandogli lesioni ad un occhio, e poi ha preso per il collo un poliziotto 2? Reggio E x.com Reggio Emilia, litigano per una dose di droga e gli strappa un orecchio con un morsoE’ accaduto vicino alla stazione storica. Arrestato un uomo di 26 anni, vittima un 44enne trovato dagli agenti sanguinante e sotto choc ... corrieredibologna.corriere.it Reggio Emilia: si contendono una dose di droga e un 26enne stacca parte di un orecchio al rivale con un morsoNella mattina di mercoledì 20 maggio, una squadra delle Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia è intervenuta nei pressi di un bar situato in Piazzale Marconi in seguito a una segnalazione rig ... nextstopreggio.it