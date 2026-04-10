Pensionato stacca a morsi l’orecchio del vicino agguato in strada a Roma

Un pensionato ha aggredito un condomino in strada a Roma, mordendogli una parte dell’orecchio destro. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, dopo anni di incomprensioni e frequenti litigi tra i due. La vittima, un uomo di circa cinquant’anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno arrestato il pensionato.

Roma, 10 aprile 2026 – Ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Dopo anni di incomprensioni e furenti liti condominiali, ieri pomeriggio un pensionato ha atteso in strada il suo “rivale” giurato un condomino cinquantenne e lo ha affrontato staccandogli a morsi parte dell’orecchio destro. L’aggressione è avvenuta nei pressi di un palazzo del quartiere di Tor Bella Monaca, periferia est della Capitale, dove entrambi gli uomini vivono con le rispettive famiglie. L’aggressione in strada. Come in un vero e proprio agguato, l’anziano ha atteso l’arrivo del rivale e lo ha affrontato, incurante dei passanti. Le urla durante l’aggressione hanno richiamato diverse persone e in pochi minuti è scattata la richiesta di aiuto al 118. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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