Otto studenti del Ragonesi progettano uno space shuttle per raccogliere i detriti orbitali | premiati dall' Aeronautica

Notizia in breve

Otto studenti del liceo scientifico “Cardinal Ragonesi” di Viterbo hanno ricevuto una menzione di merito in un concorso nazionale dell’aeronautica militare. I ragazzi delle classi quarta e quinta hanno progettato uno space shuttle destinato alla raccolta dei detriti orbitali. La premiazione è avvenuta nell’ambito della sezione scientifico-tecnologica del concorso, dedicato alle tecnologie aerospaziali e alle competenze nel settore.