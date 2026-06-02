Otto studenti del Ragonesi progettano uno space shuttle per raccogliere i detriti orbitali | premiati dall' Aeronautica
Otto studenti del liceo scientifico “Cardinal Ragonesi” di Viterbo hanno ricevuto una menzione di merito in un concorso nazionale dell’aeronautica militare. I ragazzi delle classi quarta e quinta hanno progettato uno space shuttle destinato alla raccolta dei detriti orbitali. La premiazione è avvenuta nell’ambito della sezione scientifico-tecnologica del concorso, dedicato alle tecnologie aerospaziali e alle competenze nel settore.
Menzione di merito a otto studenti delle classi quarta e quinta del liceo scientifico “Cardinal Ragonesi” di Viterbo, nella sezione scientifico-tecnologica del Concorso nazionale dell’aeronautica militare “L’aerospazio: tecnologia, passione, competenze e professionalità al servizio del paese. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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