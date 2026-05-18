Rati – Immagina il futuro 2026 | premiati otto progetti ideati dagli studenti

Otto progetti sono stati premiati nella seconda edizione del concorso regionale “Rati - Immagina il futuro”, dedicato agli studenti e in memoria di Giovanni Di Fonzo, fondatore e presidente dell’associazione attiva in Abruzzo dal 2011. La manifestazione si è svolta quest’anno con l’obiettivo di riconoscere le idee più innovative tra i partecipanti. I progetti premiati sono stati selezionati tra numerose proposte provenienti da diverse scuole della regione. Il premio mira a incentivare la creatività giovanile e il pensiero progettuale.

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