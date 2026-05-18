Rati – Immagina il futuro 2026 | premiati otto progetti ideati dagli studenti
Otto progetti sono stati premiati nella seconda edizione del concorso regionale “Rati - Immagina il futuro”, dedicato agli studenti e in memoria di Giovanni Di Fonzo, fondatore e presidente dell’associazione attiva in Abruzzo dal 2011. La manifestazione si è svolta quest’anno con l’obiettivo di riconoscere le idee più innovative tra i partecipanti. I progetti premiati sono stati selezionati tra numerose proposte provenienti da diverse scuole della regione. Il premio mira a incentivare la creatività giovanile e il pensiero progettuale.
Sono otto i progetti premiati per la seconda edizione del premio regionale “Rati - Immagina il futuro”, rivolto agli studenti e dedicato alla memoria di Giovanni Di Fonzo, fondatore e presidente dell’associazione, attiva in Abruzzo dal 2011.Dalla progettazione di spazi pubblici per gli studenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
The One Decision That Can Change Your Financial Future Forever
Sullo stesso argomento
Riciclone Tech 2026, finale a Colico: premiati i progetti green degli studenti valtellinesiSi è svolta oggi, martedì 12 maggio, all’Auditorium Michele Ghisla di Colico la finale dell’edizione 2026 di “Riciclone Tech”, il progetto promosso...
Monza scommette sul futuro. Otto progetti targati under 35Monza scommette sui giovani e rilancia: idee, energie e visioni under 35 diventano progetti concreti.
Chieti, il futuro della professione va in scena alla d’Annunzio: oltre 350 studenti scoprono le nuove frontiere della Psicologia https://www.abruzzoinvideo.tv/cultura/ldquo-rati-immagina-il-futuro-rdquo-grande-successo-per-la-cerimonia-di-premiazione-dei-vin - Facebook facebook
Rati – Immagina il futuro 2026: premiati otto progetti ideati dagli studentiConsegnati a Lanciano i riconoscimenti ai vincitori della seconda edizione del premio regionale dedicato alla memoria di Giovanni Di Fonzo: in gara classi terze, quarte e quinte degli istituti superio ... chietitoday.it