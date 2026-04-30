Un robot per raccogliere i lamponi come gli umani | studenti Poliba premiati in Giappone

Un team di studenti e ricercatori del Politecnico di Bari ha vinto il primo premio alla competizione internazionale di robotica ‘Robosoft Grasping Competition 2026’ tenutasi a Kanazawa, in Giappone. Il robot progettato dal gruppo è in grado di raccogliere lamponi come farebbero gli esseri umani, dimostrando abilità nel manipolare frutti delicati. La sfida si concentra sulla capacità dei robot di eseguire compiti di precisione nel settore agricolo.

Un team composto da studenti e ricercatori del Politecnico di Bari si è aggiudicato il primo posto nella competizione internazionale di robotica denominata ‘Robosoft Grasping Competition 2026’, svoltasi nella città di Kanazawa in Giappone.La gara nel Paese del Sol LevanteLa squadra Poliba del.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Robot e umani: 150 studenti scoprono il futuro del lavoroCirca 150 studenti del liceo scientifico Parentucelli-Arzelà di Sarzana hanno partecipato a un seminario focalizzato sull’integrazione tra esseri... Premiati gli studenti meritevoliTorna a Cavriglia il premio al merito scolastico per gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità, un’iniziativa che...