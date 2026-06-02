Otto ibis crestati sono stati liberati in Giappone | prosegue la reintroduzione dopo l’estinzione locale

Otto ibis crestati sono stati liberati in Giappone, nella regione di Noto, segnando un passo avanti nel programma di reintroduzione di questa specie. La specie, considerata a rischio di estinzione, aveva subito un’estinzione locale all’inizio degli anni Duemila. La liberazione fa parte di un progetto volto a ripopolare la zona con esemplari allevati in cattività. La specie torna così a vivere in natura dopo molti anni di assenza.

Otto rari ibis crestati sono stati liberati in Giappone nella regione di Noto. Prosegue il ritorno della specie in natura dopo l’estinzione locale avvenuto all’inizio degli anni Duemila. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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