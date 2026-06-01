Otto ibis crestati sono stati rilasciati in natura in una città del Giappone centro-settentrionale. Questi uccelli, considerati estinti nel paese, sono tornati a volare dopo decenni. Il rilascio è avvenuto in un’area aperta, senza ulteriori dettagli sulla provenienza degli esemplari o sulle modalità dell’operazione. La notizia riguarda un evento di riqualificazione di specie considerate scomparse, senza indicazioni su piani di conservazione a lungo termine.

Otto ibis crestati sono stati rilasciati in natura in una città del Giappone centro-settentrionale, decenni dopo che gli uccelli si erano estinti nel paese. I volatili sono decollati da ciascuna delle loro gabbie di legno durante una cerimonia tenutasi domenica nella città di Hakui, nella regione di Noto, dove sono stati visti l’ultima volta in natura. Gli uccelli bianchi, chiamati Toki in Giappone, sono originari dell’Asia orientale e ammirati per le loro sfumature rosa-arancio sotto le ali e i segni rosso vivo intorno agli occhi. I residenti hanno esultato quando gli uccelli si sono librati in cielo nel momento in cui il principe ereditario Akishino, sua moglie Kiko e altri funzionari hanno tagliato un nastro attorno alle gabbie di legno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giappone, 8 ibis crestati tornano a volare decenni dopo la loro estinzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Giappone stringe sui permessi di residenza agli stranieri: è la linea più conservatrice da decenni

Rimasero ferite durante la migrazione, due Gru tornano a volareDurante la migrazione, due esemplari di Gru cenerina sono rimasti feriti, ma ora sono stati curati e sono tornati a volare.