Sono stati liberati anche i bolognesi delle Flotilla

Da bolognatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati liberati anche i cittadini bolognesi coinvolti nella vicenda delle Flotilla. La notizia arriva dopo il prolungato periodo di detenzione degli attivisti italiani arrestati dall’esercito israeliano mentre si trovavano a bordo della nave umanitaria Global Sumud Flotilla, che si dirigeva verso Gaza. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione, con le autorità italiane che hanno seguito da vicino la situazione. Ora, con la loro liberazione, si apre una nuova fase per gli attivisti e le loro famiglie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sospiro di sollievo, almeno sotto le Due Torri, per la drammatica vicenda degli attivisti italiani arrestati dall’esercito israeliano a bordo della nave umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza. La conferma della liberazione è arrivata nel primo pomeriggio direttamente dalla Farnesina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Il blitz contro la Flotilla. Tre i bolognesi arrestati. Sono in carcere in Israele: "Condizioni disumane"Salgono a tre i cittadini bolognesi fermati dall’Idf in acque internazionali mentre si trovavano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud...

Flotilla, video shock da Israele. Arrestati anche tre bolognesi | VIDEOSono immagini terribili quelle che arrivano da Ashdod, città portuale in Israele.

sono stati liberati ancheFlotilla verso Gaza, liberati i tre marchigiani fermati da Israele: atteso nella notte il rientro ad AnconaANCONA - Sono stati liberati i tre attivisti marchigiani della provincia di Ancona che si erano imbarcati con la Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza ... msn.com

Flotilla, liberati gli attivisti. I tre marchigiani attesi nella notte ad AnconaVittorio Sergi, Maurizio Menghini e Marco Montenovi erano stati catturati dai militari israeliani lo scorso lunedì ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web