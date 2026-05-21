Sono stati liberati anche i bolognesi delle Flotilla

Sono stati liberati anche i cittadini bolognesi coinvolti nella vicenda delle Flotilla. La notizia arriva dopo il prolungato periodo di detenzione degli attivisti italiani arrestati dall’esercito israeliano mentre si trovavano a bordo della nave umanitaria Global Sumud Flotilla, che si dirigeva verso Gaza. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione, con le autorità italiane che hanno seguito da vicino la situazione. Ora, con la loro liberazione, si apre una nuova fase per gli attivisti e le loro famiglie.

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