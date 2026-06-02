Il 2 giugno 1946 si sono svolte le prime elezioni nazionali libere dopo la fine del regime fascista, che aveva chiamato gli italiani alle urne nel 1929 in un plebiscito non libero e non segreto. Queste consultazioni hanno segnato il ritorno alle votazioni democratiche per la Repubblica, che ha compiuto 80 anni. La politica degli ultimi decenni si discosta da quella che ha caratterizzato le prime elezioni libere del dopoguerra.

Le elezioni del 2 giugno 1946 sono le prime consultazioni nazionali libere dopo la dittatura fascista che aveva chiamato l’ultima volta gli italiani alle urne nel plebiscito né libero né segreto del 1929. Il 2 giugno 1946 si vota per nominare l’Assemblea costituente, al contempo i cittadini e le cittadine italiane votano per decidere quale dovrà essere la forma istituzionale dello Stato: monarchia o repubblica. Per la prima volta, dopo alcune consultazioni amministrative locali, esercitano il loro diritto di voto le donne. Nello stesso anno, le donne partecipano, per la prima volta, alle consultazioni elettorali anche in Francia e in Olanda. Ci sono, nello stesso evento, aspetti innovativi che rendono questa circostanza un importante momento di svolta nella storia italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ottant’anni di Repubblica: la politica che salva dal disastro è molto lontana dagli ultimi decenni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

80 anni della Repubblica Italiana, le parole del sottosegretario al Ministero degli Interni Prisco

Notizie e thread social correlati

Ottant’anni fa il referendum che segnò la nascita della RepubblicaOttant’anni fa, i giornali dell’epoca titolavano all’unanimità “È nata la Repubblica” per annunciare il risultato del referendum che portò alla fine...

Ottant’anni di Repubblica: per un giorno tutti patriotiIl 2 giugno 1946, gli italiani votarono per la prima volta dopo la fine della guerra.

Temi più discussi: Gli 80 anni della conquista della Repubblica; I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum; Ottant’anni di Due Giugno; 80 anni di Repubblica italiana. Margotti: Il voto femminile fu determinante per dare pienezza alla democrazia.

Ottant'anni fa il popolo italiano sceglieva la Repubblica. Da lì inizia la nostra democrazia e la nostra libertà. Grazie a quei valori, nel 1957 l'Italia è tra i Paesi fondatori dell'Unione europea e di un percorso democratico europeo che ci ha portato qui. Lo ha dett x.com

Gli ottant’anni della Repubblica fondata sulla forza delle donne, il saggio di Daniela CassiniIn un saggio di Daniela Cassini viene ricordato come partigiane e prime elette della provincia di Imperia contribuirono a costruire la nuova Italia ... ilsecoloxix.it

Palazzo delle Comunicazioni (anni '50 - '80) Santo Domingo, Repubblica Dominicana. Demolito reddit

Gli ottant’anni della Repubblica, e di un'Italia divisa ma unitaL'ottantesimo anniversario della Repubblica ha avuto un prologo incredibilmente sorrentiniano, che a ciascuno sta decidere quanto carico di significato. La notte tra venerdì e sabato scorsi, a Roma, ... esquire.com