Il 2 giugno 1946, gli italiani votarono per la prima volta dopo la fine della guerra. In quell'occasione, si decise tra monarchia e repubblica. Oggi, si ricorda il voto che portò all’istituzione della Repubblica. Per un giorno, in molte città, si sono svolte cerimonie e celebrazioni ufficiali. La data segna l’anniversario di un passaggio fondamentale nella storia del paese.

AREZZO – Ottant’anni e non sentirli. O forse sì. Il 2 giugno 1946 gli italiani andarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Quasi il 90% degli aventi diritto votò, le donne per la prima volta nella storia nazionale. Vinse la Repubblica e da lì partì il viaggio che avrebbe portato alla Costituzione. Ottant’anni dopo, il rischio è che molti ricordino la ricorrenza soprattutto perché il calendario regala un giorno festivo. D’altronde siamo un Paese capace di discutere per mesi di rigori, influencer e reality show, salvo riscoprirsi improvvisamente costituzionalisti tra una cerimonia ufficiale e un selfie con il tricolore. Per celebrare l’anniversario speciale, Arezzo mette in campo un programma più ricco del solito. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ottant’anni di Repubblica: per un giorno tutti patrioti

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