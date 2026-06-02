Ottant' anni di Repubblica e suffragio universale | sui monitor dei bus della Romagna scorre la memoria

Sui monitor dei bus della Romagna vengono trasmesse immagini commemorative degli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana e del suffragio universale. L’iniziativa è stata promossa da Start Romagna e mira a ricordare le tappe fondamentali della storia democratica del paese. La campagna si concentra su eventi storici e date significative legate alla nascita della Repubblica e al diritto di voto, in particolare il primo voto delle donne.

Ci sono date che sono 'binari invisibili' sui quali corre la nostra libertà. Per questo Start Romagna ha scelto di celebrare con un’iniziativa speciale gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana e da quel memorabile primo voto in cui le donne, finalmente, poterono recarsi alle urne. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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80 anni della Repubblica Italiana, le parole dell'assessora regionale Simona Meloni

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