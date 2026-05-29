Durante le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica, si sono svolte iniziative tra arte, incontri e passeggiate pubbliche. In occasione del referendum sul suffragio universale, si è registrata una vittoria schiacciante della maggioranza repubblicana con 45.886 voti a favore della figura della ‘donna turrita’ e 19.051 a favore della ‘corona’. I risultati sono stati annunciati ufficialmente, senza ulteriori commenti.

Schiacciante maggioranza repubblicana. Per il referendum: 45.886 voti alla ‘donna turrita’ e 19.051 alla ‘corona’. A distanza di 80 anni, Modena torna a riflettere su quel primo suffragio universale che, grazie al contributo fondamentale delle donne, cambiò per sempre il volto dell’Italia. E lo fa con un ricco programma di appuntamenti per la Festa della Repubblica, elaborato dal Comune di Modena assieme al Comitato per la storia e le memorie del Novecento. Un programma che non a caso ruota attorno alla piazza dedicata ad uno dei padri ispiratori dello Stato italiano, Giuseppe Mazzini. Qui, per tutta la giornata di martedì 2 giugno, sarà possibile interagire con ’ Stato di Risonanza ’, installazione di arte partecipata del duo artistico napoletano Afterall, realizzata in collaborazione con Fondazione Ago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli 80 anni della Repubblica . Tra arte, incontri e passeggiate si parla di suffragio universale

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