Heysel 41 anni dopo | la necessità di una memoria civile condivisa

Quarantuno anni dopo la tragedia di Heysel, si sottolinea la necessità di una memoria civile condivisa. L'evento non riguarda solo una squadra o un paese, ma rappresenta una ferita collettiva a livello italiano ed europeo. La riflessione si concentra sul riconoscimento di un incidente che ha coinvolto più nazioni e ha avuto un impatto duraturo sulla memoria storica collettiva.

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