Ottant’anni dal voto che cambiò l’Italia raccontato da chi c’era | Luciana Romoli a Tgcom24 | Alle urne le donne piangevano di felicità
Ottant’anni fa, le donne italiane votarono per la prima volta, e molte di loro piansero di gioia alle urne, secondo quanto raccontato da una testimone. La partigiana bambina, oggi novantenne, ricorda quel giorno come un momento di grande significato, simbolo di libertà conquistata. La testimonianza è stata condivisa in un’intervista a Tgcom24, evidenziando come quell’evento abbia rappresentato un passo importante per i diritti civili nel paese.
Il 2 Giugno 1946 l’Italia si presentò davanti alle urne come ci si presenta davanti a una soglia: con le ferite ancora aperte, la memoria della guerra sulle spalle e negli occhi il desiderio ostinato di ricominciare. Quel giorno, nelle mani di milioni di uomini e, per la prima volta nella storia d’Italia, anche delle donne, una scheda divenne molto più di un segno tracciato sulla carta: fu una promessa, una scelta di futuro, il primo respiro di una democrazia che tornava a parlare con la voce del popolo., A ottant’anni da quella data, il voto del 2 Giugno resta una luce accesa nella storia italiana. Raccontarlo significa tornare a quel momento sospeso in cui un Paese stanco ma vivo decise di rialzarsi, affidando alla partecipazione il compito di trasformare il dolore in speranza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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