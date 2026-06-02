Ottant’anni dal voto che cambiò l’Italia raccontato da chi c’era | Luciana Romoli a Tgcom24 | Alle urne le donne piangevano di felicità

Notizia in breve

Ottant’anni fa, le donne italiane votarono per la prima volta, e molte di loro piansero di gioia alle urne, secondo quanto raccontato da una testimone. La partigiana bambina, oggi novantenne, ricorda quel giorno come un momento di grande significato, simbolo di libertà conquistata. La testimonianza è stata condivisa in un’intervista a Tgcom24, evidenziando come quell’evento abbia rappresentato un passo importante per i diritti civili nel paese.