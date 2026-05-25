Ottant’anni dal voto alle donne | al Teatro Aperto la proiezione di C’è ancora domani

In occasione dell’ottantesimo anniversario del diritto di voto alle donne, Poggio Torriana propone un momento di riflessione e partecipazione collettiva con la proiezione del film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, in programma per lunedì 1 giugno presso il Teatro Aperto di Poggio Berni. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Alla Fabbrica di Carta per i giovani la proiezione di C'è ancora domani di Paola Cortellesi

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