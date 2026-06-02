L’80esimo anniversario della Repubblica viene celebrato quest’anno il 2 giugno, data in cui nel 1946 si svolse il referendum istituzionale. In quell’occasione, il 65% degli italiani votò a favore della Repubblica, mentre in alcune province l’affluenza raggiunse il 91%. La giornata ricorda il momento in cui il Paese ha deciso di abbandonare la monarchia e adottare una nuova forma di governo.

La festività del 2 giugno segna quest’anno l’80esimo anniversario della Repubblica. Il 2 giugno del 1946, infatti, è la storica data in cui l’Italia cambia la propria forma istituzionale. Attraverso uno strumento democratico affidato alla sovranità popolare, il referendum, la monarchia viene sostituita con la Repubblica parlamentare. "Una svolta epocale", ricorda Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto Storico della Resistenza "Mario Morbiducci" e docente di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze della formazione all’Università di Macerata. "Pur nel clima teso di quel momento – sottolinea la docente – non va dimenticato che al referendum si arrivò dopo vent’anni di dittatura fascista, una guerra sanguinosa e una dura lotta di Liberazione costata innumerevoli vite umane". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ottant’anni dal referendum: "Il 65% votò per la Repubblica, in provincia affluenza al 91%"

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, vittoria del NO. La reazione al voto

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