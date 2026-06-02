Ottanta anni dal primo voto per le donne | Il merito femminile una risorsa per il futuro del paese e della democrazia

Notizia in breve

Ottanta anni fa, le donne votarono per la prima volta. In una seduta straordinaria del consiglio provinciale, aperta e condotta dal presidente, si è celebrato questo anniversario nella sala consiliare di palazzo Gentili. L'incontro ha dedicato l'intera riunione al traguardo raggiunto, sottolineando il ruolo delle donne come risorsa per il futuro e la democrazia. Nessun intervento o discorso ufficiale, solo la memoria di un momento storico.