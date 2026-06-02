Ottanta anni dal primo voto per le donne | Il merito femminile una risorsa per il futuro del paese e della democrazia
Ottanta anni fa, le donne votarono per la prima volta. In una seduta straordinaria del consiglio provinciale, aperta e condotta dal presidente, si è celebrato questo anniversario nella sala consiliare di palazzo Gentili. L'incontro ha dedicato l'intera riunione al traguardo raggiunto, sottolineando il ruolo delle donne come risorsa per il futuro e la democrazia. Nessun intervento o discorso ufficiale, solo la memoria di un momento storico.
Nella sala consiliare di palazzo Gentili una seduta straordinaria e aperta del consiglio provinciale, guidata dal presidente Alessandro Romoli, interamente dedicata all'ottantesimo anniversario del primo voto delle donne. Un momento fondativo della storia nazionale che tutti i capigruppo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Siena celebra il primo voto alle donne: la mostra a Palazzo Sansedoni
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