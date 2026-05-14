Il primo voto delle donne | un incontro per raccontare ottant’anni di democrazia
A ottant’anni dal primo voto femminile in Italia, la Biblioteca Malatestiana organizza una mattinata per ripercorrere questo fondamentale momento storico. L’evento raccoglie testimonianze e ricordi di chi ha vissuto quell’epoca, offrendo uno sguardo su un capitolo importante della democrazia italiana. La giornata si concentra sul ricordo di un passo avanti nel diritto di partecipazione politica, senza approfondimenti o analisi, ma con un’attenzione rivolta ai fatti.
A ottant’anni dal giorno in cui le donne italiane entrarono per la prima volta in cabina elettorale, la Biblioteca Malatestiana dedica una mattinata di riflessione e memoria a una delle conquiste più significative della storia democratica del Paese. Sabato 16 maggio, alle 10, nella sala.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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