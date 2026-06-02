Ospiti internazionali area giochi e spettacoli dal vivo | tutto pronto per Lanciano nel fumetto

L’evento “Lanciano nel fumetto” prevede ospiti internazionali, un’area giochi e spettacoli dal vivo. Il programma combina elementi di tradizione, innovazione e cultura pop, creando un’offerta di intrattenimento di livello internazionale.

Un programma ambizioso che fonde tradizione, innovazione e cultura pop, come fulcro culturale e di intrattenimento di respiro internazionale. È tutto pronto per la 23^ edizione di “Lanciano nel Fumetto”, che si svolgerà sabato 6 e domenica 7 giugno (orario: sabato 10-24domenica 10-21) al parco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Torna Lanciano nel fumetto, annunciati gli ospiti internazionaliIl 6 e 7 giugno 2026, al parco Villa delle Rose di Lanciano, si terrà la nuova edizione di Lanciano nel Fumetto, evento dedicato alla cultura pop.

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