Levante For 2026 a Bari superstar del fumetto ospiti internazionali tornei gaming show dal vivo e laboratori

Levante For 2026 si terrà il 30 e 31 maggio nel quartiere fieristico di Bari. La manifestazione si concentra su fumetto, gaming, cosplay e cultura pop, con ospiti internazionali, tornei di videogiochi, show dal vivo e laboratori. È organizzata da Nuova Fiera del Levante e prevede attività per appassionati di tutte le età. L’evento si rivolge a un pubblico interessato alle produzioni culturali e all’intrattenimento digitale.

Manca poco all’avvio della nuova edizione di Levante For, la manifestazione che celebra il mondo pop, il fumetto, il gaming e il cosplay, in programma il 30 e 31 maggio nel quartiere fieristico barese e organizzata da Nuova Fiera del Levante. Anche per il 2026 l’evento si conferma come uno dei. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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