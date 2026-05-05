Torna Lanciano nel fumetto annunciati gli ospiti internazionali

Il 6 e 7 giugno 2026, al parco Villa delle Rose di Lanciano, si terrà la nuova edizione di Lanciano nel Fumetto, evento dedicato alla cultura pop. La manifestazione si svolge ogni anno in questa città e quest’anno vedrà la partecipazione di ospiti internazionali. La kermesse propone esposizioni, incontri e attività legate al mondo del fumetto e dell’illustrazione. L’evento richiama appassionati da diverse regioni e si svolge nel fine settimana.

Torna il 6 e 7 giugno 2026, al parco Villa delle Rose di Lanciano, uno degli appuntamenti più attesi della cultura pop in Abruzzo: Lanciano nel Fumetto.Sotto la direzione artistica di Sir Creenbow (Daniele Baldacci), l'edizione 2026 segna una svolta internazionale per l'evento. Il programma di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Mirko Colak: il fumetto in movimento – ospite al Lanciano nel Fumetto 2026Nel fumetto contemporaneo, sempre più globale e veloce, ci sono autori che non cercano di uniformarsi, ma di lasciare un’impronta. Jon J. Muth: Il pittore del fumetto che ha dato colore a The Sandman – Ospite al Lanciano nel Fumetto 2026Ci sono autori che raccontano attraverso il segno, e altri che raccontano attraverso il colore. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Avm e A Venessia lanciano Thor-neo, supereroe a fumetti contro i danneggiamenti; Giuseppe Matteoni: tra fumetto, illustrazione e visione, un autore che attraversa i linguaggi; Giuseppe Matteoni | tra fumetto illustrazione e visione un autore che attraversa i linguaggi; Dalla scienza al fumetto | l’arte di Alessia Iotti contro il clima. Torna la serata del Baccalà! Venerdi 15 maggio ore 20 Prenotazioni 3488838793 #abruzzo #baccala #agriturismo #lanciano #guardiagrele #ortona #pescara #atessa #casoli #chieti - facebook.com facebook