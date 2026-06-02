Ospedale Sant'Andrea sindacato denuncia un'aggressione | Dottoressa presa a calci e infermiera a pugni

Un'operatrice sanitaria è stata colpita con calci e pugni da una paziente nel reparto di psichiatria di un ospedale di Roma. La segnalazione arriva da un sindacato che denuncia la seconda aggressione in dieci giorni nello stesso reparto. Secondo il sindacato, i sistemi di allarme non sarebbero stati attivati e le misure di sicurezza non sarebbero state sufficienti. Nessun dettaglio su eventuali feriti o interventi delle forze dell'ordine.

Confintesa Sanità segnala la seconda aggressione in dieci giorni nel reparto Psichiatria dell'ospedale di Roma e accusa la direzione: "Gli allarmi non hanno funzionato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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