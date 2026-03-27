38enne si scaglia con calci pugni e morsi contro i poliziotti all'ospedale Sant'Anna di Como | arrestato

Un uomo di 38 anni, residente nella provincia di Varese, è stato fermato dopo aver aggredito due agenti durante una visita all’ospedale Sant’Anna di Como. Secondo quanto riferito, ha colpito con calci, pugni e morsicature i poliziotti intervenuti per placare la sua condotta. L’arresto è stato effettuato sul posto e il 38enne è stato trasferito in centrale per le procedure di identificazione.

Un 38enne originario di Castellanza (Varese) è stato arrestato dopo aver aggredito due poliziotti e una guardia giurata all'ospedale Sant'Anna di Como, in cui era giunto accompagnato dai carabinieri per aver creato problemi in stazione a Luisago (Como). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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