Aggressione all'ospedale Sant'Andrea medici e infermieri presi a pugni | quattro feriti
Nella giornata di ieri, all’interno dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, un paziente psichiatrico ha aggredito alcuni membri del personale sanitario. Durante l’episodio, due medici e due infermieri sono stati colpiti con pugni e sono rimasti feriti. L’evento ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e assistito il personale coinvolto. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle cause dell’aggressione o alle condizioni dei feriti.
Due medici e due infermieri feriti è il bilancio di un'aggressione all'ospedale Sant'Andrea di Roma da parte di un paziente psichiatrico. Il sindacato Confintesa Sanità chiede sicurezza per il personale sanitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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