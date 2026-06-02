Ospedale Giovanni XXIII di Bari al via il concorso ' Calma e gesso' per i piccoli pazienti

Trasformare un momento di disagio, come quello di una frattura o di una distorsione, in un'occasione di gioco, colore e partecipazione. Con questo spirito prende ufficialmente il via ‘Calma e gesso”’, il concorso artistico rivolto ai bambini e ai ragazzi costretti a portare un apparecchio gessato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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IL GRUPPO SI DIVIDE ILARY DIVENTA AMICA DELLE BULLE PERCHÉ NICOLE ESCE SOLO CON SARA E LUCREZIA!

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Babbo Natale Barese al Giovanni XXIII: donato Holter per i piccoli pazienti di Cardiologia PediatricaUn nuovo dono è stato consegnato ai piccoli pazienti della Cardiologia Pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari.

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Con questo nuovo servizio, la Asst Papa Giovanni XXIII porta a quattro i punti prelievi presenti in città, insieme a quelli già attivi all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, alla Fondazione Carisma e alla Casa di Comunità di via Garibaldi (ex Matteo Rota). x.com

Bari, all’ospedale Giovanni XXIII parte Calma e gesso: il concorso che trasforma il gesso in creativitàBARI - All’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari prende il via Calma e gesso, un’iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi con apparecchio gessato che trasforma il periodo della convalescenza ... giornaledipuglia.com

Cardiochirurgia pediatrica, doppio intervento tra Giovanni XXIII e Riuniti di Foggia: salvati due neonatiOperati dall’equipe del prof. Padalino al Giovanni XXIII di Bari e al Riuniti di Foggia. Prosegue la ripresa programmata per evitare ai piccoli di andare fuori regione ... lagazzettadelmezzogiorno.it