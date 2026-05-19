Babbo Natale Barese al Giovanni XXIII | donato Holter per i piccoli pazienti di Cardiologia Pediatrica

Un nuovo dono è stato consegnato ai piccoli pazienti della Cardiologia Pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Si tratta di un holter, uno strumento utilizzato per monitorare l’attività cardiaca, donato da un rappresentante locale che si identifica come “Babbo Natale Barese”. La consegna si è svolta presso la struttura ospedaliera, con l’obiettivo di aiutare il monitoraggio dei pazienti più giovani. La donazione è stata ufficializzata durante una cerimonia dedicata ai giovani assistiti.

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