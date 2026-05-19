Babbo Natale Barese al Giovanni XXIII | donato Holter per i piccoli pazienti di Cardiologia Pediatrica
Un nuovo dono è stato consegnato ai piccoli pazienti della Cardiologia Pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Si tratta di un holter, uno strumento utilizzato per monitorare l’attività cardiaca, donato da un rappresentante locale che si identifica come “Babbo Natale Barese”. La consegna si è svolta presso la struttura ospedaliera, con l’obiettivo di aiutare il monitoraggio dei pazienti più giovani. La donazione è stata ufficializzata durante una cerimonia dedicata ai giovani assistiti.
Un gesto di generosità per i piccoli pazienti della Cardiologia Pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Nicola Figliuolo, presidente dell'odv Babbo Natale Barese, ha consegnato alla struttura ospedaliera un sistema Holter un avanzato registratore elettrocardiografico dinamico. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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