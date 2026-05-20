La realtà virtuale diventa strumento per le cure | al Giovanni XXIII di Bari la ' sedazione digitale' per i pazienti autistici

La realtà virtuale come strumento per facilitare le cure delle persone con disturbo dello spettro autistico. Al Giovanni XXIII di Bari, grazie al lavoro di un team specializzato di anestesisti, la sedazione digitale ha consentito di sottoporre un giovane autistico agli esami necessari per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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