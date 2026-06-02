Il campione di kitesurf Riccardo Pianosi è stato eletto velista dell’anno alla 35ª edizione degli Oscar della Vela, organizzata da ‘Il Giornale della Vela’. La premiazione si è svolta a Cala de Medici, in provincia di Livorno. Pianosi, originario di Pesaro, ha ricevuto il riconoscimento durante la serata dedicata ai campioni.

Il campione pesarese di kitesurf, Riccardo Pianosi, è stato votato velista dell’anno alla 35ª edizione degli Oscar della Vela assegnati da ‘Il Giornale della Vela’ nella serata dei campioni tenutasi a Cala de Medici, in provincia di Livorno. E’ la prima volta, dal 1991 ad oggi, che un kiter vince il premio più prestigioso della vela italiana. Votatissimo dal pubblico (1.340 voti), il 21enne pesarese è stato protagonista di una stagione eccezionale nella classe olimpica Formula Kite, le tavole con ’aquiloni’ che volano a velocità supersonica sull’acqua grazie ai foil. Nel 2025, Pianosi ha vinto il Mondiale assoluto, il Campionato Europeo e, per non farsi mancare nulla, anche il titolo iridato giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oscar della vela, Pianosi è l’atleta dell’anno

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