Federica Brignone ‘Atleta dell’Anno’ della FISI | la bicampionessa olimpica celebrata a Milano

Federica Brignone è stata riconosciuta come “Atleta dell’Anno” dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). La premiazione si è svolta a Milano, dove è stata celebrata per i successi ottenuti nel corso dell’anno. La sciatrice, vincitrice di due medaglie olimpiche a Milano Cortina 2026, è stata protagonista dell’evento di riconoscimento. La cerimonia ha coinvolto vari rappresentanti del mondo dello sport e della federazione.

Milano – La stella della FISI del 2026 è lei, la bicampionessa olimpica di Milano Cortina Federica Brignone. L’Azzurra ha scritto la storia dello sport italiano dello sci alpino reagendo a un periodo negativo, in cui la sua carriera è stata messa in discussione. L’infortunio avuto ai Campionati Italiani, a seguito del titolo mondiale vinto nel 2025, ha messo in discussione i sogni olimpici dell’atleta tricolore, ma fino al suo ritorno in pista. Col cuore e l’anima la Brignone ha creduto di poter tornare in gara e alle storiche Olimpiadi di casa, nel buio dei dubbi e nelle paure di atleta e amante dello sci alpino. E invece ecco, la favola l’attendeva là a un passo, oltre le paure e dentro la luce della gloria.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Federica Brignone oro nel Super G: il commento a caldo | Milano-Cortina 2026

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