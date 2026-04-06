Vela | l’Italia brilla a Maiorca 3 podi e Pianosi domina il mondo

L’Italia ha concluso la sua partecipazione al 55° Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca, conquistando tre podi e piazzandosi in sette posizioni nella top ten. La competizione di vela ha visto diversi equipaggi italiani ottenere risultati significativi, confermando la presenza forte nel circuito internazionale. La manifestazione si è svolta con numerosi atleti provenienti da vari paesi, attirando l’attenzione per le performance di alcuni dei partecipanti.

L’Italia ha concluso la sua partecipazione al 55° Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca, ottenendo tre podi e sette posizioni nella top ten. L’evento ha segnato l’apertura del calendario 2026 per la vela olimpica internazionale all’interno del Sailing Grand Slam. L’appuntamento nelle acque delle Baleari ha rappresentato un banco di prova fondamentale per testare le gerarchie mondiali prima della fase di qualificazione per i Giochi. La competizione è stata particolarmente significativa poiché ha introdotto il nuovo sistema a classi unificate proposto da World Sailing per Los Angeles 2028, una modifica che dovrebbe ricevere conferma definitiva entro l’estate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La passione di Herbert von Karajan per la vela era più di un hobby: era parte integrante della sua identità e del suo stile di vita, a dimostrazione dei suoi molteplici interessi e dell'importanza che attribuiva all'innovazione, alla competizione e al relax x.com